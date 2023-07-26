انتهاء فعاليات أول أيام قرعة أراضي "مسكن"

صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تم الانتهاء من فعاليات اليوم الأول للقرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة (الأكثر تميزاً – المتميز – المتوسط) ضمن برنامج "مسكن" والتى بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الخميس 3/8/2023، بمقر جهاز مدينة الشروق، وفقاً للجدول المعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك حرصاً من الهيئة على راحة المواطنين نظراً للإقبال الكبير منهم على حضور القرعة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية.

وأكد المهندس أمين غنيم، أن فعاليات القرعة العلنية فى يومها الأول، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الحاجزين لقطع الأراضي ضمن برنامج "مسكن"، ومرت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وبحضور ممثلى الجهات الرقابية، ومجلس الدولة، وأكثر من 2000 مواطن

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي ضمن برنامج "مسكن" فى يومها الأول، أسفرت عن فوز 47 عميلاً بالأراضي المميزة من إجمالي 1417 عميلاً ، وفوز 5 عملاء بالأراضي الأكثر تميزاً من إجمالي 21 عميلاً، بمدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - الشروق - العاشر من رمضان - العبور).

تجدر الإشارة إلى أن جلسات القرعات العلنية تعقد في تمام الساعة الـ12 ظهراً بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق في الأيام المحددة، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحاً في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11:30 صباحاً للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث