الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن زيوت مجهولة المصدر بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تمكنت لجنة من مديرية التموين بالمنوفية من ضبط كميات من الزيوت مجهولة المصدر بإحدى قرى بمركز منوف، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم تجاه المضبوطات.

وأوضح عاطف الجمال، مدير مديرية التموين، أن الحملات التموينية بمركز منوف نجحت في ضبط 26 جركن زين مجهول المصدر وغير مدون عليه أي علامة تجارية أو معلومات عن المنتج، موضحاً أن الكمية تزيد عن 1000 كيلوجرام.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم التحفظ علي الكميات المضبوطة من الزيوت في الحملة التموينية بمركز منوف، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور القرار القانوني حيال المضبوطات.

1000 إجراءات القانونية اجراءات التنسيق مع الجهات المعنية التفتيش التحقيقات التحفظ على الإجراءات القانونية اللازمة الغذائى الغرامة المالية

الأكثر قراءة

"حدث ليلا"| دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين.. وإلزام أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة"

السبكي: حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنوياً

التحفظ على 504 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي دعم التعاون المشترك في كل المجالات الصحية

حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

الأهلى يواجه المصرى فى ختام الدورى ببرج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا