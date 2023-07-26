ضبط طن زيوت مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت لجنة من مديرية التموين بالمنوفية من ضبط كميات من الزيوت مجهولة المصدر بإحدى قرى بمركز منوف، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم تجاه المضبوطات.

وأوضح عاطف الجمال، مدير مديرية التموين، أن الحملات التموينية بمركز منوف نجحت في ضبط 26 جركن زين مجهول المصدر وغير مدون عليه أي علامة تجارية أو معلومات عن المنتج، موضحاً أن الكمية تزيد عن 1000 كيلوجرام.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم التحفظ علي الكميات المضبوطة من الزيوت في الحملة التموينية بمركز منوف، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور القرار القانوني حيال المضبوطات.