الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"100 يوم صحة" تقدم خدمات صحية لأكثر من 583 ألف شخص بالإسكندرية

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة أميرة طهيو، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار المبادرة القومية 100 يوم صحة خلال الـ30 يومًا الماضية بالمحافظة، بلغ 583 ألفًا و548 شخصًا.

وأوضحت أن الخدمات الصحية المقدمة شملت الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية)، ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وقالت "طهيو"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة إلى 139 ألفًا و284 مواطنًا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم) 38 ألفًا و821 مواطنًا.

وأضافت أن إجمالي التردد على القوافل العلاجية بلغ 11 ألفًا و811، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 45 ألفًا و402 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 77 ألفًا و905 مواطنين، بالإضافة إلى 23 ألفًا و641 مواطنًا من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

وأوضحت أنه تم تقديم خدمات التطعيم إلى 133 ألفًا و538 طفلًا، والمرور على 1262 منشأة غذائية، وسحب 1509 عينات من الأغذية والمشروبات.

مبادرة "100 يوم صحة" بدأت في الـ25 من شهر يونيو الماضي، وتستمر لمدة 100 يوم.

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