أجندة الدستور الثقافية اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

ما بين المعارض التشكيلية، والعروض السينمائية، والأمسيات الثقافية، يحتشد اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الواحدة ظهرا، يفتتح معرض "حياتنا بروح كاريكاتيرية .. المناخ"، وذلك بمتحف الفن الإسلامي، بمقره الكائن بشارع بورسعيد من ميدان باب الخلق. هذا ويقام المعرض بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم.

وفي السادسة مساء، تحتضن قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، احتفالية بعنوان “في محبة الراحلين”، وتكريم اسم كلا من: دكتور عبد الرحيم الكردي، ودكتور محمد حمدي.

ويشارك في الأمسية كل من الدكاترة: أحمد درويش أستاذ النقد والادب المقارن بجامعة القاهرة، أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، جهاد محمود، أستاذ الأدب المقارن والنقد المساعد بجامعة عين شمس. سيد رشاد، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة. عادل النحاس أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعة القاهرة. محمود الضبع أستاذ النقد الأدبى بجامعة قناة السويس، نانسى إبراهيم، مدرس بجامعة قناة السويس. هشام درويش رئيس قسم اللغة اليونانية الحديثة بجامعة القاهرة. نجاة عبد الرحيم الكردى. وإيهاب محمد حمدى إبراهيم.

ــ إسكندرية حكاية حب بمركز محمود سعيد للمتاحف

وفي الثامنة مساء، تعقد بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، أمسية فنية يقدمها ويتحدث فيها دكتور مدحت مكاوي، عن عرض فيلمي إسكندرية حكاية حب - شوارع إسكندرية كما ظهرت في السينما.

في سياق متصل، يفتتح في السابعة مساء، المعرض الفردي للفنان كمال رميح، وذلك بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي. ويستمر المعرض حتى 5 أغسطس 2023.

ــ عرض فيلم" فيلا 69" بمركز الثقافة السينمائية

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يعرض بمركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن في 36 شارع شريف، الفيلم الروائي الطويل " فيلا 69" للمخرجة أيتن أمين وبطولة خالد أبو النجا، لبلبة ومن إنتاج 2013.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "حسين" الذي اختار لنفسه أن يعيش منعزلاً داخل إطار خاص به إلا أن قدوم شقيقته للعيش بمنزله الذي بدوره جعل حياته تختلف بما يحمله ذلك من مواقف كوميدية.

ــ أدب يوسف إدريس علي الشاشة

وفي السادسة مساء، تستقبل قاعة “2” بسينما الحضارة، والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية، بمقرها الكائن بساحة دار الأوبرا بأرض الجزبرة، خلف المسرح الكبير، أمسية بعنوان “أدب يوسف إدريس علي الشاشة”.

هذا ويشارك في الأمسية كل من: دكتور أحمد عادل القطابى الكاتب والمخرج المسرح. دكتور نادر الرفاعى أستاذ بالمعهد العالى للنقد الفنى، ويدير الحوار دكتور إسلام جعفر الباحث والكاتب.

ــ افتتاح معرض “ومن أول السطر”

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعاليات المعرض الفردي الخاص "ومن أول السطر"، للفنانة التشكيلية أمل أحمد مصطفى.

ويفتتح المعرض الفنان دكتور محمد شاكر، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية. كما يعرض فيلم "ختان الروح" ضمن فعاليات المعرض، والذي يستمر حتى 1 أغسطس 2023.

ــ 360 ميدان طلعت حرب بالسناري

وفي السايعة مساء، يعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “360 ميدان طلعت حرب”، ويتحدث فيها الكاتب عادل سيف عن تاريخ وأسرار ميدان طلعت حرب في شكل بانورامي، وذلك منذ بداية تخطيطه كأحد الميادين الهامة وحتى الآن.

ــ ختام فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

كما تختتم اليوم فعاليات الدورة العشرين، لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، وتبدأ فعاليات آخر أيام البرنامج الثقافي، في الثانية عشرة وحتي الواحدة ظهرا، بالمسرح الصغير بالمكتبة، ولقاء بعنوان “مبدعون وجوائز”، بمشاركة كلا من، المفكر صلاح سالم، ودكتور علي الدين هلال، ويدير اللقاء مدير مكتبة الأسكندرية دكتور أحمد زايد.

يليها في الثانية وحتي الثالثة، وعلي المسرح الصغير أيضا، لقاء ثان من مبدعون وجوائز، ويحدث فيه كل من: نقيب المهن التمثيلية الفنان دكتور أشرف زكي، المعمارية دكتورة دليلة الكرداني، الموسيقار هاني شنودة، وتقدم اللقاء دكتورة الشيماء الدمرداش.

يعقبها من الثالثة وحتي الرابعة عصرا، وعلي المسرح الصغير أيضا، لقاء ثالث من مبدعون وجوائز، ويحدث فيه كل من: دكتور حسن السعدي، دكتور عبد السلام عيد، الشاعر فتحي عبد السميع، تقديم دكتور سامح فوزي.

وتختتم فعاليات البرنامج الثقافي بأمسية شعرية من السابعة وحتي التاسعة مساء، بقاعة الوفود، ويشارك بها كل من الشعراء: عاطف عبد العزيز، فتحي عبد السميع، وديع سعادة، تقديم وإدارة الشاعر عمرو الشيخ.