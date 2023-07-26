الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العامة للمرور: غلق محور عدلى منصور لمدة ٣ أشهر

غلق محور عدلى منصور
غلق محور عدلى منصور

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الغلق الكلي لمحور عدلي منصور بالاتجاه القادم من ميدان الحرفيين اتجاه محطة عدلي منصور تنفيذاً لأعمال الطرق بمشروع ربط محور جوزيف تيتو بالطريق الدائرى.
 

مع تقسيم الإتجاه من محور عدلي منصور للحرفيين لإتجاهين إعتباراً من الساعة الـ12 صباحاً  "بعد منتصف الليل" يوم الثلاثاء الموافق 25-7-2023 لمدة ثلاثة أشهر .

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

اعم اعتبارا ارة اعتبار اعل إدارة العامة للمرور

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