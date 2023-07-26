الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محللة اقتصادية: 3% فقط نصيب أفريقيا والدول الفقيرة من الحبوب الأوكرانية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

قالت علا شحود، محللة اقتصادية، إن روسيا تنظر إلى اتفاقية الحبوب بأن أوكرانيا تستغلها  لكي تسلم الحبوب للدول الغربية، مشيرة إلى أن الكثير من الأبحاث تؤكد أن 3% من الحبوب تذهب لدول أفريقيا والدول الفقيرة والكثير منها يذهب للدول الأوروبية.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاقية تؤكد أن هذه الحبوب يجب أن تصل للدول الفقيرة بالعالم، ولكن أوكرانيا خالفت الاتفاقية، كما أن روسيا ترى أن العائد من بيع هذه الحبوب كانت تشتري به أوكرانيا أسلحة.

بوتين وعد بإيصال الحبوب للدول الفقيرة

وتابعت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعد أن الحبوب سوف تصل لكل الدول الأفريقية إما عن طريق تركيا أو أن تقوم روسيا بإيصالها لهذه الدول بالمجان، مشيرة إلى أن روسيا عملت جهدها لكي تحقق كل الشروط ولكن الجانب الغربي تذكر الجانب الخاص بتصدير الحبوب فقط، وتناسى فتح نظام سويفت الذي تنص عليه الاتفاقية والذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، وكذلك السماح بتصدير الأسمدة الروسية عبر البحر الأسود لأوروبا. 

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