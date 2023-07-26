الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبة الدخان: هناك أزمة حقيقية في أسعار السجائر بمصر

السجائر
السجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر إن هناك أزمة حقيقية في أسعار السجائر في مصر حيث بدأت الأزمة بعد تقديم وزير المالية الميزانية العامة لمجلس النواب.

أضاف إمبابي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم أن المالية استهدفت زيادة 6 مليارات جنيه من حصيلة بيع السجائر والمعسل، موضحًا أن هناك أزمة في ارتفاع أسعار السجائر في الأسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وتابع "بدأ التاجر الجشع في سحب كميات من السجائر وبالتالي حدث شح في السجائر، لهذا السبب ارتفعت الأسعار، وكل واحد حط السعر اللي هو عايزة، وممكن تلاقي السعر في كشك بـ50 جنيها للعلبة الكليوباترا، و75 للأخرى في الكشك اللي جنبه".

وواصل “المكسب يصل إلى 35 جنيهًا في علبة السجائر والتاجر الجشع يكسب 25 جنيهًا في علبة السجائر الكليوباترا الواحدة”.

المادة الخام تكفي لإنتاج السجائر لمدة شهر

وأكد رئيس شعبة السجائر أن المادة الخام الموجودة في شركة الشرقية للدخان تكفي لإنتاج السجائر لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم استيراد المادة الخام للتبغ للشرقية للدخان لن تكون هناك سيجارة واحدة في الأسواق.

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