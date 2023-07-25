أول تعليق من مبابي بعد أزمته الأخيرة مع باريس سان جيرمان

رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة بعد أزمة استبعاده من قائمة فريقه التحضيرية للموسم الجديد.

كان الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي للنادي الفرنسي لضم قائد فرنسا، وتم قبوله من قبل النادي.

ورد مبابي على الصحفيين اليوم بعد مران المستبعدين من رحلة اليابان وقال لهم:“أنا جيد جدًا وأشعر بحالة جيدة".

وتحوم الشكوك بشكل كبير حول مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، بعد استبعاده من رحلة الفريق إلى اليابان ضمن استعداداته للموسم المقبل.

وأثيرت التكهنات على نطاق واسع حول مستقبل مبابي منذ أن تبين أنه لن يفعل بند تمديد التعاقد لمدة عام آخر في عقده مع باريس سان جيرمان، والذي كان يمكن أن يبقي اللاعب بالفريق حتى عام 2025.

وأبدى مبابي نيته البقاء ضمن صفوف سان جيرمان، وبالتالي يواجه النادي خطورة رحيل اللاعب بدون مقابل في الصيف المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول التجديد.