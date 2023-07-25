الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنك الأهلي: لا قيود على إيداع أي مبالغ بالدولار

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن الودائع في البنوك المصرية تتمتع بثقة كبيرة من العملاء، لافتًا إلى أن حجم الودائع في البنوك المصرية يصل إلى 9.5 تريليون جنيه.

وأشار “أبو الفتوح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن محفظة قروض البنك الأهلي للتمويل العقاري تبلغ 18 مليار جنيه.

يمكن كسر الشهادة بعد 6 شهور

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن العائد من شهادتي “الأهلي بلس” و “الأهلي فورا" يكون بالجنيه المصري حال الحصول عليه مرة واحدة بعائد 27%، وعقب انتهاء مدة الشهادات يحصل عليه بالدولار، منوهًا إلى أنه يمكن كسر الشهادة بعد 6 شهور.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن من ليس له حساب في البنك يمكنه التواصل مع أكثر من 650 فرعا لاستيفاء المستندات، مؤكدًا أنه من حق أي عميل إيداع أي مبلغ بالدولار في البنك دون قيود.

البنك الأهلي نائب البنك الأهلي عميل ايداع أي مبلغ بالدولار دون قيود

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