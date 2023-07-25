بعد تعيينه مديرا لأمن الغربية.. من هو اللواء خالد عبد السلام

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة للعام الحالي 2023 على مستوى قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، ومديريات الأمن من بينها مديرية أمن الغربية، على أن يتم اعتماد الحركة الداخلية للمديريات خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلمت الدستور، أن الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية، شملت تعيين اللواء خالد عبدالسلام، مديرًا لأمن الغربية، خلفًا للواء محمد عمار، مدير أمن الغربية الحالي، والذي جرى تصعيده بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

ووفق البيانات والمعلومات التي حصل عليها "الدستور" بشأن مدير أمن الغربية الجديد فتضمنت تعيينه قبل ذلك مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، ثم جرى نقله للعمل في مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية في القاهرة قبل عدة سنوات، إلى أن صدر تعيينه إبان الحركة الماضية مديرًا لأمن كفر الشيخ، وفي الحركة الجديدة تم تعيينه مديرًا لأمن الغربية، في الحركة التي اعتمدها الوزير خلال ساعات ماضية.

