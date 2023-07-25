الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ جهاز هضمي يكشف أهمية القوافل المتنقلة ودورها في خدمة المواطنين

الدكتور أشرف عمر
الدكتور أشرف عمر

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إن مبادرات التي تمت الفترة الماضية لتطوير المنظومة الطبية وبعدها تم الانتقال لعدد من التخصصات منها مبادرة صحة المرأة واكتشاف الأورام المبكرة وهي جزء من منظومة متكاملة.

وأضاف أستاذ الجهاز الهضمي، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"،  أن الوحدات المتنقلة وبها جزء للتحليلات وجزء به أشعة على الثدي ويتم عمل فحص كامل للمرأة، مشيرًا إلى أنه يوجد نوعين من الخدمات الصحية خدمات متنقلة تصل للسيدات بأقرب مكان لوجودهم وخدمات بالوحدات الصحية القريبة منهم.

تسهيل الكشف المبكر عن الأورام

وأشار إلى أن أهمية القوافل الطبية، هي لتسهيل الكشف المبكر عن الأورام، وتقديم أعلى درجة من درجات الخدمات الصحية هي وجود برنامج للوقاية واكتشاف المرض قبل أن يشتكي المريض لأنه عندما يشتكي تكون الحالة متأخرة. 

استاذ الجهاز الهضمي أهمية القوافل الطبية المبادرات الطبية المنظومة الطبية صحة المرأة اكتشاف الأورام المبكرة

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