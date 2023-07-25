"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

حصل "الدستور" على صور عامل دليڤري يدعى "زياد محمد" لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ14 عقب توصيله طلبات لأحد الزبائن في منطقة دارالسلام.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة دارالسلام، بلاغًا من أحد السكان يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو وتوفي بشارع خيري الجندي، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتبين وفاة "زياد محمد"، 12 عامًا ، عامل دليڤري، ومقيم مركز إهناسيا بني سويف، نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان، تبين أن المجني عليه قام بتوصيل طلبات بالعقار محل البلاغ بالطابق ١٤، وعقب تسليم الطلب وقيامه بفتح باب الأسانسير للنزول سقط ببير الأسانسير لعدم وجود الكابينة، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

تم اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة