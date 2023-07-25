الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

المجني عليه
المجني عليه

حصل "الدستور" على صور عامل دليڤري يدعى "زياد محمد" لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ14 عقب توصيله طلبات لأحد الزبائن في منطقة دارالسلام.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة دارالسلام، بلاغًا من أحد السكان يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو وتوفي بشارع خيري الجندي، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ  وتبين وفاة "زياد محمد"، 12 عامًا ، عامل دليڤري، ومقيم مركز إهناسيا بني سويف، نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان، تبين أن المجني عليه قام بتوصيل طلبات بالعقار محل البلاغ بالطابق ١٤، وعقب تسليم الطلب وقيامه بفتح باب الأسانسير للنزول سقط ببير الأسانسير لعدم وجود الكابينة، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته. 

تم اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة

 

المجني عليه
المجني عليه
عامل دليڤري مصرعه طلبات صور دار السلام

الأكثر قراءة

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

القومي للبحوث الفلكية: تنبؤات العالم الهولندي ليس لها أساس علمي

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا