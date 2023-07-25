طرح البوستر الرسمي لفيلم "خمس جولات" تمهيدا لعرضه بالسينمات.. 16 أغسطس

طرحت الجهة المنتجة، لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، البوستر الرسمي للعمل استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 16 أغسطس المقبل.

وظهر في البوستر الرسمي، النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم الشرقاوي ونور النبوي، وداليا شوقي، برفقة المطربة القديرة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك.

وكانت الشركة المنتجة طرحت بوستر ترويجى والإعلان التشويقي الأول منذ أشهر، وكان من المقرر طرحه في عيد الفطر الماضي، وتم تأجيله إلى أن استقرت على عرضه في الإجازة الصيفية الحالية، نظرًا لمناسبة الفيلم مع شريحة الشباب المهتم برياضة MMA والراب.

تفاصيل فيلم خمس جولات

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداثه حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

صناع وأبطال فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإنتاج يحيى علام، وإخراج مازن أشرف.



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