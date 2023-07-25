الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمشاركة أكثر من 100 لاعب عالمي.. مهرجان العلمين يستضيف بطولة البادل الدولية

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى كأكبر حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط،  حيث حقق المهرجان في أيامه الأولى نجاحا كبيرا مع الفعاليات والحفلات المستمرة.

مهرجان العلمين الجديدة

وخلال فعاليات المهرجان وبالاشتراك بين الاتحاد المصري للبادل وجي بادل مصر، انتهت تجهيزات إقامة أكبر بطولة بادل في المنطقة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والتي يشارك فيها أكثر من 100 لاعب من كل أنحاء العالم في طفرة ونقلة كبيرة للعبة التي بدأت تنتشر في مصر خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
 
وجرى الانتهاء من كافة تجهيزات الملاعب وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للعبة حيث تعد البطولة من البطولات الدولية المميزة، وتقام البطولة على مدار 3 أيام بداية من الأربعاء وحتى الجمعة القادم بمشاركة مميزة من لاعبين محترفين، وتعد البطولة تحد كبير للاتحاد المصري الذي تم تأسيسه من عام واحد فقط وبعدها أقامت مصر عدد من البطولات وصلت إلى 10 بطولات خلال عام واحد كما تقام البطولة على ملاعب على الشاطئ للمرة الأولى في اللعبة في مصر وهو ما سيزيد من متعة اللعبة خلال المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة العلمين مهرجان العلمين البادل بادل

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