الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مرسى مطروح يوجه بمتابعة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اجتماعه الدوري مع رؤساء القرى للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تواجه العمل وتقديم الحلول الفورية ورفع مستوى أداء العمل لينعكس ذلك على الخدمات المقدمة لسكان القرى والتجمعات التابعة للمركز فى حدود الإمكانيات المتاحة طبقا للوائح والقوانين.

ووجه عبد المجيد لرؤساء القرى التي يتواجد بها شواطئ بالتعاون مع مدير الشواطئ وجهاز النظافة والعاملين بالقرى لرفع معدلات النظافة العامة خلال موسم الصيف بشواطئ الأبيض وعجيبة والغرام وكليوباترا.

وأكد  التواجد الميدانى بين الأهالي في القرى والتجمعات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطن المطروحى في القطاعات الخدمية ، التي تصب في مصلحة المواطنين ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على ضرورة متابعة البناء المخالف في نطاق حيز كل قرية واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المتعدين على أراضى الدولة وإزالة المبانى المخالفة في المهد فوراً، مناشداً الأهالى بعدم الشروع في البناء المخالف حفاظاً على أملاك الدولة وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وأشار إلى تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذي أكد فيها علي ضرورة التفاعل مع الأهالى بالقرى فى مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التى تشغل المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لكافة المشاكل.

 

 

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