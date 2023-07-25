الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رانيا المشاط: سعيدة بالمشاركة في "المرأة تقود للتنفيذيات" وفخورة بالمتقدمات

رانيا المشاط
رانيا المشاط

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إننا اليوم نرى تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة وتأهيلها، حيث أننا رأينا تغيير تشريعات عديدة خلال الفترة الماضية، لوجود المرأة المصرية في أماكن قيادية تنفيذية.

 

وأضافت المشاط، خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يؤهل الكثير من المتقدمات على احتلال هذه المناصب بشكل علمي وعملي كبير.

 

رأينا نماذج من قطاعات مختلفة سواء مصرفيات أو أساتذة جامعات

 

وتابعت: سعيدة جدًا بالمشاركة في البرنامج، وفخورة بالمتقدمات له، خاصة أننا رأينا نماذج من قطاعات مختلفة سواء مصرفيات أو أساتذة جامعات أو أطباء، وهذا يدل على أن هناك اهتمام من المرأة من قطاعات مختلفة بأنها تكون في مواقع تنفيذية.

المرأة تقود للتنفيذيات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فخورة بالمتقدمات

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