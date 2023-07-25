للعاملين بـ"بترو تريد".. تعليمات السلامة خلال انقطاع الكهرباء (انفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لشركة «بترو تريد» إحدى شركات قطاع البترول المصري، انفوجراف للعاملين عند انقطاع الكهرباء، وحالات الطوارئ التي قد تنتج عن انقطاع الكهرباء لأى سبب من الأسباب، فقد تقرر إصدار تعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ويجب على العمال اتباع التعليمات الآتية:

1- ضرورة الالتزام بتجنب استخدام المصاعد الكهربية خلال الفترات الزمنية المحددة لانقطاع التيار الكهربائي (تخفيف الأحمال) من الجهات المسئولة بالدولة، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين والزائرين وعدم تعرضهم للمخاطر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي خلال استخدامهم المصاعد الكهربية.

​2- ضرورة تهوية مكان العمل خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تكدس العاملين في الأماكن التي لا توجد بها تهوية طبيعية كافية.

​3- ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التحرك في أوقات انقطاع التيار الكهربائي وخاصة الأماكن التي لا توجد بها إضاءة كافية، وذلك تجنبًا لمخاطر التعثر والانزلاق.

​4- ضرورة فصل جميع الأحمال الكهربية فور انقطاع الكهرباء وإعادة توصيلها بعد عودة التيار بوقت كاف ضمانًا لاستقرار التيار الكهربائي، مع ضرورة التأكيد على فصل الأحمال الكهربية قبل مغادرة مقر العمل عند نهاية يوم العمل.