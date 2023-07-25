رئيس جامعة المنصورة يُكرم نواب قطاعي خدمة المجتمع والدراسات العليا تقديرا لجهودهم

قَدَّمَ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، خالص الشُّكر والتَّقدير وَدِرع الجامعة بِاسمِه وبِاسم أعضاء هيئة التَّدريس بالجامعة لدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدِّراسات العليا والبحوث، خلال احتفاليَّة عِيد العلم الرابع عشر تقديرًا لجهوده وإسهاماته على مدار سنوات تولِّيه مسئولية قطاع الدِّراسات العليا والبحوث والعمل بِروح الفريق في إدارة الجامعة، مما ساهم في تَقَدُّم الجامعة محليًّا ودوليًّا



كما أَشَادَ بما تَحَقَّقَ من إنجازات في تطوير القطاع والنتائج التي تم تحقيقها والارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالجامعة والذي ظهر جليًّا في زيادة معدل النَّشر الدَّولي في كُبْرى المجلات العالميَّة والحصول على العديد من الجوائز وَتَقَدُّم الجامعة في التَّصنيفات الدولية.



كما تَقَدَّمَ بخالص الشُّكر والتَّقدير للدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم تكريمه خلال استضافة جامعة المنصورة اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديرًا لجهوده المُخْلِصَة في خدمة الجامعة والمجتمع وما قَدَّمَه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية والعمل على تطوير قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحقيق العديد من الإنجازات والإسهامات، والعمل على تطوير المشروعات البيئيَّة، مشيدًا بجهوده في القوافل المتكاملة وقوافل حياة كريمة وتعاونه مع الجهات التَّنفيذيَّة في المشروعات الخدمية والتَّنموية.

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