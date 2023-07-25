الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لطيفة في جولة بالعلمين الجديدة.. وتؤكد: شعرت بالانبهار (صور)

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استقبل اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، النجمة لطيفة بمدينة العلمين الجديدة، في حضور الفنان هاني رمزي والإعلامية بوسي شلبي، واصطحبهم محمد عمر رئيس إحدى فنادق العلمين الجديدة في جولة بالمدينة العالمية.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، تشرفت بلقاء اللواء شريف صلاح الدين، وسعدت بالجولة التي قمنا بها في مدينة العلمين الجديدة، وأضافت: حقيقي انبهرت بالإنجازات العظيمة في المدينة الجديدة التي أنشئت على أعلى مستوى، وهو أمر ليس بجديد على مصر، وهي مدينة يتشرف بها كل مصري وكل عربي.

أردفت لطيفة: "لقد زرت عدد كبير من دول العالم، ولكني في العلمين الجديدة شعرت بالانبهار ولم أجد مكان في العالم بهذا الجمال الطبيعي والرقي"، وأضافت: "حقيقي يجب أن يفخر كل مصري وعربي أيضا بهذه الإنشاءات العالمية التي تساهم في تطوير مجالات السياحة والاستثمار".

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا كليب "طب أهو" والذي اقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب في مدة 5 أيام فقط، وتواصل الأغنية حصد المشاهدات وتحقيق النجاح، كما تستعد لطيفة لطرح كليب جديد خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل سفرها إلى تونس لإحياء حفلها بمهرجان قرطاج يوم 13 أغسطس المقبل.

الإعلامية بوسي شلبي السياحة والاستثمار الفنان هاني رمزي العلمين الجديدة بالعلمين الجديدة تصريحات صحفية في تصريحات صحفية

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