أمانة المجالس الشعبية والمحلية بـ"الحرية المصري" تناقش خطة عملها الفترة المقبلة

عقدت أمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، اجتماعها التنظيمي الدوري؛ لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وإعادة هيكلة الأمانة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة المكتب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع النائبة الدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة المركزية بالحزب وعضو مجلس النواب وعلاء المليجي الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية .

فى بداية الاجتماع، رحب المستشار هاني الهلالي الأمين العام المساعد بأمانة المجالس المحلية والشعبية بالحزب، بالأعضاء الجدد ونقل تحية قيادات الحزب لأعضاء الأمانة.

وتناول الهلالي خلال الاجتماع ماتم انجازه خلال الفترة الماضية واستعراض لفعاليات الأمانة، وتم مناقشة إعادة هيكلة الأمانة وانضمام عدد من الكوادر الشبابية والنسائية المميزة للأمانة.

وكذلك عرض المستشار هاني الهلالي على أعضاء الأمانة خطة عمل الأمانة في الفترة المقبلة.

وتحدثت النائبة الدكتورة جيهان البيومي عضو برلمانية الحزب عن جهود أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لدعم الوطن والمواطنين وسبل تطوير أداء العمل الحزبي خلال الفترة المقبلة، وخطة التعاون المشترك بين أمانة المرأة المركزية وأمانة المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد علاء المليجي الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بالحزب على التعاون المشترك مع أمانة المجالس المحلية لتوسعة رقعة انتشار الحزب في المحافظات خلال الفترة المقبلة.

فيما صرح الدكتور عيد عبدالهادي الأمين العام المساعد للأمانة عن استعداد الأمانة وجميع كوادرها لجميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية وكذلك أكد على الضرورة الملحة لعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار إكرامى راضي عضو هيئة المكتب على دعم جهود أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلي الحزب في الحوار الوطني، من مقترحات وأفكار وآليات لدعم مؤسسات الدولة.

وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، وتم تكليف المستشار هاني الهلالي لعرضها علي المكتب السياسي للحزب أبرزها:

-اعتماد تشكيل هيئة مكتب الأمانة بعد الهيكلة الجديدة.

-اعتماد اجتماع تنظيمي شهري للأمانة بالإضافة إلى إمناء المجالس المحلية بالمحافظات.

-الإعلان عن عدد من الدورات التدريبية والندوات وورش عمل للمحليات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات التدريبية المختصة.

وشارك في الاجتماع العديد من قيادات وأعضاء الحزب على رأسها مصطفى الراوي أمين الاتصال السياسى بقنا ، ومصطفى الشلخى أمين تنظيم فرشوط، أحمد خليفة أمين أوسيم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح محمد محمود ، رئيس الحزب، والنائب أحمد مهني الأمين العام ونائب رئيس الحزب ، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس الحزب والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى للحزب، بضرورة عقد الاجتماعات التنظيمية لكافة الأمانات النوعية، لمتابعة الانتهاء من كافة تشكيلات هيئات المكاتب، استعدادا لخوض الاستحقاقات الانتخابية الدستورية المقبلة، تماشيا مع إستراتيجية الحزب في دعم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.

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