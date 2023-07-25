ساوثهامبتون يرفض أول عرض رسمي من ليفربول لضم لافيا

رفض نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، أول العروض لضم لاعبه البلجيكي روميو لافيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

لافيا صاحب الـ 19 عامًا يعتبر محط اهتمام كبار أندية إنجلترا حيث يرغب كل من أرسنال، ليفربول وتشيلسي في ضمه هذا الصيف.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن ساوثهامبتون رفض عرضًا من نظيره ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم لافيا.

وأوضحت التقارير، أن ساوثهامبتون يريدون 50 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن الموهبة البلجيكية.

لافيا كان انتقل في صيف 2022 لصفوف ساوثهامبتون من مانشستر سيتي ثم ظهر بقوة الموسم الماضي مع فريقه.

وشارك الدولي البليجيكي مع ساوثهامبتون الموسم الماضي في 34 لقاء وسجل هدف وحيد.