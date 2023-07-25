تعرف على مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (صور)
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، عن مواعيد انقطاعات التيار الكهربائي بالمحافظة، وذلك على مدار الـ24 ساعة.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، اليوم، أنه من خلال الدخول على الموقع التالي، والضغط على التوقيت يتم الاستعلام عن جدول المناطق التى سيتم فصل التيار عنها خلال كل توقيت.
رابط الموقع
http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html
وأشار البيان إلى أن مدة انقطاع التيار لا تزيد على ساعة واحدة فقط بالتناوب ولا تزيد على ثلاث مرات يومياً في كل منطقة.