بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالقليوبية

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى وسط الطريق تجاه القاهرة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالحاجز الخرساني وسط الطريق، بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بسبب انفجار إطار السيارة، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، وهم "السيد ع ع"، 52 سنة، و"صباح ج إ" 35 سنة، و"سحر م ذ"، 38 سنة، و"علاء ك م"، 48 سنة، و"عاطف م ا"، 49 سنة، و"بدوي ع ا"، 63 سنة، و"محمود م م"، 29 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية الشقر دائرة مركز كفر شكر.

وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتم السماح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.