برلمانية: مشاركة مصر بمؤتمر الهجرة الدولى تأكيد على دعمها لوقف الهجرة غير الشرعية

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما بمثابة تأكيد على دعم الدولة كافة الآليات التي تسهم في وقف الهجرة غير الشرعية.

وأكدت عجمي، في تصريحات صحفية لها، أن مجلس النواب ساهم في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية من خلال إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت بنسبة 95% في وقف محاولات الهجرة غير الشرعية.

وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن الدولة قامت بجهود عديدة لمنع استمرار الهجرة غير الشرعية من أبرزها تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية ومنع استخدام الموانئ وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ولفتت إلى ضرورة عمل حملات توعية يشترك فيها كل دول العالم وبكافة اللغات تحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية، علاوة على تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل آمنة للشباب.

وأشادت عضو مجلس النواب بمشاركة مصر في مؤتمر الهجرة الدولي، مؤكدة أنه سيضع حلولا جذرية ونهائية لمنع حدوث أي محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مرة أخرى، علاوة على الاتفاق على فتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب دون الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم.

وانطلق، أمس الأحد، مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية، حيث وُضع ملف الهجرة غير الشرعية "المؤجل" بين القارتين الأوروبية والإفريقية "جديا" على طاولة البحث في إيطاليا.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى دعم التنمية فى قارة إفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعلنت العزم على إطلاق برنامج تنمية لدول القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط. وأضافت فى كلمتها أمام أعمال الدولى حول التنمية والهجرة الذى استضافته أمس العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة قادة 20 دولة عربية ومتوسطية وأوروبية وإفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية، أن «حرب أوكرانيا أدت إلى تدفقات كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين داعية إلى مكافحة العصابات التى تقف وراء الهجرة غير الشرعية عبر التنسيق بين أجهزة الاستخبارات».