الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا تعلن استخدام قواتها الذخائر العنقودية بنجاح فى باخموت

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها قواتها العسكرية استخدمت الذخائر العنقودية “بنجاح” في باخموت، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق انتقد عدد من المسئولين الفرنسيين استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عضو البرلمان الفرنسي وزعيم الحركة السياسية "انهضي فرنسا"، نيكولاس دوبون آينان، في تغريدة له على موقع "تويتر: "إن الوحشية تتزايد في أوكرانيا مع استخدام الذخائر العنقودية التي توفرها الولايات المتحدة، فيما تفرح واشنطن لأن زيلينسكي يستخدمها بشكل فعال"، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم".

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