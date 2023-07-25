رفض دعوى وقف انتخابات نقابة المهن الموسيقية

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برفض دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ إجراء انتخابات نقابة المهن الموسيقية المقرر لها يوم 1 أغسطس المقبل، وإلزام كل مرشح بتقديم شهادة طبية من مستشفيات ومعامل وزارة الصحة تفيد خلوه من الإصابة بمرض بدني أو نفسي أو ذهني تؤثر على مهام عمله وتقديم شهادة تفيد بعدم تعاطيه أي مواد مخدرة أو مسكر.

الدعوى مقامة من أحمد رمضان أحمد (عضو نقابة المهن الموسيقية)، وحملت رقم 64059 لسنة 77 قضائية، ضد الممثل القانوني لنقابة المهن الموسيقية.