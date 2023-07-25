غلق 3 مخابز خلال حملات تموينية فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري للسلع والاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق، على أن يتم التحفظ على الكميات المضبوطة.

وفي هذا الإطار، تم شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين بأسيوط، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، كإدارات التموين والصحة ومسئولي الإشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز.

يأتي ذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وهو ما أسفر عن غلق 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد 134 تقرير إثبات حالة، عبارة عن نقص وزن في رغيف الخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف جزئي عن الإنتاج وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وعدم وجود ميزان حساس وعدم وجود لوحة إعلانية للمخبز، وتصرف في دقيق بلدي مدعم، وتجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وعدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخير، وعدم تمكين الحملة من إجراءات التفتيش وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

كما تم ضبط أحد أصحاب المخابز، قام بتجميع عدد 384 بطاقة تموينية بقصد الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة، بالإضافة إلى طحن مواني بداخله عدد 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كجم، بإجمالي وزن 900 كجم، قام بتجميعها بقصد إعادة نخلها وبيعها على أنها دقيق فاخر والتربح منها، وتحرير 5 جنح للمخابز لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية بقصد إنتاج خبز ناقص الوزن والتهرب من الرقابه على المخابز.

كما تم تحرير 31 جنحة، عبارة عن بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع أسطوانات بوتاجاز أزيد من السعر، واستعمال أسطوانات في غير الأغراض المنزلية، وغلق المستودع أثناء أوقات العمل الرسمية، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط أحد الأشخاص قام بتجميع 1000 كيلو من الألبان مخلوطة بصودا كاوية ومواد كيماوية لاستخدامها في إنتاج الجبنه الموزاريلا وكان متوجها بها إلى محافظة المنيا، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السجائر سواء المحلية أو المستوردة، وكذلك السجائر مجهولة المصدر، ففي حي غرب أسيوط تم تحرير 21 محضر سجائر ما بين أزيد من السعر أو الامتناع، وتم مصادرة 502 علبة، وفي حي شرق تم تحرير 4 محاضر امتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 403 علب سجائر، وفي مركز منفلوط تم تحرير 4 محاضر سجائر بيع بأزيد من السعر وامتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 95 علبة، أما في مركز ديروط فتم تحرير 3 محاضر امتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 305 علب، وفي مركز أبوتيج تم تحرير ٥ محاضر جنح امتناع عن بيع سجائر بإجمالي 1305 علب مختلفة الأنواع.

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