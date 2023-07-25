المشاط تعرب عن سعادتها بالمشاركة في اختبارات المقابلات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، عن سعادتها بالمشاركة في اختبارات المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة على أهمية البرنامج للمرأة المصرية.

وأكدت المشاط، في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني للبرنامج، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل زراع تدريبي مهم لتحقيق أهداف كثيرة في استراتيجيات وطنية مختلفة، ومنها تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة وتأهيلها في أماكن قيادية تنفيذية مختلفة، ورأت أن هناك تشريعات كثيرة تغيرت في الفترة السابقة ووجود المرأة المصرية في أماكن قيادية تنفيذية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن البرنامج يؤهل كثيرًا من المتقدمات على قيادة هذه المواقع بشكل تدريب علمي وعملي، معربة عن سعادتها بالمشاركة ووجود مشاركات مختلفة من أساتذة جامعات ومصارف وأطباء، قائلة "البرنامج يؤهلهم لذلك، وبعد ١٢ شهرًا سيكون منهم في مواقع مختلفة".

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات”، حيث يشارك في لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة. ويأتي ذلك متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.