محافظ مطروح يتابع ختامي مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022 /2023

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ختامي مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022 /2023، بإجمالي استثمارات بلغت 448.5 مليون جنيه على مستوى المراكز والقطاعات مع تحقيق نسب إنجاز عالية في المشروعات المنفذة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المتعثرة لاستكمال الخطط الموضوعة بكافة القطاعات بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحقيق المنفعة العامة ورضا المواطنين.

كما تابع محافظ مطروح موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 الجارى تنفيذها بأجمالي استثمارات 441.8 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات وتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.