محافظ الإسكندرية يشدد على التصدي للتعديات على أملاك الدولة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد ، مضيفا بأنه تم تكليف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثالثة من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 21 مستمرة بشكل يومي، وقد تم تنفيذ 24 قرار لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، خلال الأيام الماضية حيث تم إزالة الاكشاك المخالفة من الاراضي التابعة لهيئة الطرق والكباري بنطاق حي العامرية وهيئة السكة الحديد بنطاق حي وسط .

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول ، بإيقاف أعمال بناء بالدور الأول علوي بأحد عقارات عزبة ال 500 وتم التحفظ على ونش، وكذلك رصد صب أعمدة بالدور الثاني العلوى بالعقار الكائن أمام مسجد زقزوق محسن 2 والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وتمكن حي وسط برئاسة عزة سعد ، من إزالة سور من الطوب الأحمر بشارع الإسكندراني وكذا إزالة أعمال مخالفة داخل محل بشارع بوالينو منطقة محرم بك؛ فضلا عن إزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس 8 تتمثل في سور من الطوب الأبيض علي مساحة 250م والتحفظ على خلاطة ورصد أعمال بناء مخالف بشارع البرنس إبراهيم بمنطقة الحضرة القبلية وتم إزالة المخالفة بالكامل.

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف بقرية العلا الشرقية والغربية بالنهضة وتم التحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملاته حيث تم إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بأرض الجمارك والتحفظ على كمية من الأسمنت وحديد التسليح.

بينما قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه، بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الحادي والعشرون بالعقار الكائن 27 وكالة الليمون وإزالة جميع المخالفات بالكامل.

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