الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي "في حب مصر"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي الذي نظمته فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق مدينة أسيوط بعنوان "يوم في حب مصر" بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وبمشاركة أطفال من دور الأيتام على مستوى المحافظة وشباب وفتيات من مراكز شباب مصر وبرلمان شباب المحافظة وإدارات الشباب على مستوى المراكز.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بثورتي 23 يوليو و30 يونيو وتأتي تلك الأنشطة بناء على خطة المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وبمشاركة العشرات من أطفال دور الأيتام وشباب وفتيات مراكز الشباب وبرلمان شباب المحافظة.

بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط والأطفال المشاركين للأنشطة والألعاب التفاعلية للاطفال التي نظمتها شركة المياه بفرع المكتبة لحثهم على ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعى لدى الأطفال والمراهقين والشباب من خلال تصميم وتنفيذ ألعاب وأنشطة تساعد على إدارك أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها بطرق عملية.

وبعدها تفقد المحافظ الفاعلية الفنية والثقافية التي تم نظمتها المكتبة للأطفال الأيتام من مسرح عرائس وورش للرسم والتلوين وقراءة الكتب وغيرها من الفقرات وحرص المحافظ على التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم كما وزع حقائب وزجاجات مياه خاصة بمبادرة ترشيد استهلاك المياه وردد مع الأطفال النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية رافعين أعلام مصر وأعلام عليها صورة الرئيس السيسي.
وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة للأطفال وخاصة الأيتام موجها مسئولي دور الأيتام بتنظيم رحلات دورية إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفاعليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم داعياً الله أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها وشرطتها والقوات المسلحة من أي سوء.

كما شهد المحافظ لقاء مع الشباب تم خلاله عرض لفيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "تطوير الريف المصري" والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال 8 سنوات واستمع إلى فقرة شعرية لأحد الفتيات وتحاور مع الشباب، مؤكدًا لهم حرصه على لقائهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

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استراتيجية مصر 2030 التنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرب والصرف الصحي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمشاركة أطفال ترشيد استهلاك المياه حي شرق مدينة أسيوط خطط التنمية المستدامة

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