روعة الغموض.. هرم زوسر المدرج يأسر قلوب الزوار بعد ترميمه

أكد موقع جانجنام تايمز الكوري الجنوبي أن أهرامات الجيزة الشهيرة في مصر هى أبرز معالم عجائب الدنيا السبع القديمة، فهذه الهياكل نجت من الحروب وتغيرات المناخ وظلت شامخة لأكثر من 4500 عام، ما جعلها من أجمل العجائب المعمارية بسبب روعتها وغموضها.

وتابع أن من بين هذه الأهرامات كان أكثرها لفتًا للنظر هو "سقارة" وهى أعجوبة من ستة مستويات تقف بفخر في الصحراء، تم تشييده منذ نحو 4600 عام وهو معروف باسم هرم زوسر.

أضاف أنه بعد عملية ترميم دقيقة استمرت 14 عامًا، فتح أول هرم تم بناءه في مصر وهو هرم زوسر، أبوابه أخيرًا للسياح، ما أثار قلوب المسافرين في جميع أنحاء العالم.

تحفة البناء المعماري

وأفاد الموقع أن هرم زوسر يقع في موقع سقارة الأثري على بعد نحو 25 مترًا جنوب القاهرة، حيث قام الكاهن والمهندس المعماري إمحوتب ببنائه في عهد الفرعون زوسر، مؤسس الأسرة الثالثة للمملكة القديمة في مصر، يُعرف باسم "الهرم المدرج" نظرًا لدرجاته الستة الهائلة.

أشار إلى أنه تم تصميمه في الأصل على أنه قبر متواضع، وخضع للعديد من التوسعات، وبلغت ذروتها في الهرم الحالي الذي يبلغ ارتفاعه 63 مترًا ، أي ما يعادل حوالي 20 طابقًا في مبنى سكني حديث.

وأوضح الموقع، أنه بينما كانت الحجارة تستخدم سابقًا في البناء، إلا أنها اقتصرت على أرضيات البناء أو إقامة مداخل حجرية، ومع ذلك، يشتهر هرم زوسر بأنه أول هيكل مبني بالكامل بالحجارة من أعلى إلى أسفل، ما أكسبه هذا اللقب غير المسبوق في التاريخ المعماري.

وتابع أنه بعد نصب هذه التحفة الرائعة في سقارة ، بنى العديد من الفراعنة اللاحقين أهراماتهم في مكان قريب، ولكن لسوء الحظ، على الرغم من بنائها في وقت متأخر عن هرم زوسر، إلا أن أهراماتهم قد تلاشت في الغالب وأصبحت تشبه الكثبان الرملية، في المقابل، حافظ هرم زوسر بشكل مثير للإعجاب على شكله الأصلي لأكثر من 4600 عام ما أدى إلى إحساس دائم بالغموض.

في 1992، تعرضت لأضرار كبيرة من الزلزال. بعد ذلك ، في عام 2006 ، بدأت هيئة الآثار المصرية أعمال الترميم ، بما في ذلك الممرات وغرفة الملك ومع ذلك تم إيقاف المشروع في 2011-2012 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ليتم استئنافه في عام 2013.

أوضح الموقع أنه تم افتتاح هرم زوسر الذي تم ترميمه أمام الزوار رسميًا من خلال المدخل الجنوبي في مارس 2020، وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر بأنه "أحد أهم مشاريع الترميم التي نفذتها آثار مصر القديمة"، بينما تستمر الألقاب في مطاردة الهرم ومنها "التحدي الأول للإنسانية" و"هرم الأصول" في اتباع هرم زوسر، يتزايد فضول العالم لمشاهدة روعته الحقيقية.

وأفاد بأنه في الوقت الحاضر، يظل الهرم الوجهة الأولى للمسافرين في جميع أنحاء العالم لإحياء صناعة السياحة.