الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب وزير الاتصالات: "الوطنية للتدريب" حققت نجاحات إقليمية وعالمية

المهندسة غادة لبيب
المهندسة غادة لبيب

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، إن التنظيم الذي قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" سهل عمل لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات للبرنامج، كما أن المعايير الموضوعة جيدة جدًا تعتمد على الشخصية والخبرات المتراكمة للمتقدمات، ومعرفة أهدافهن التي يردن تحقيقها في المستقبل القريب.

وأضافت نائب وزير الاتصالات، في تصريحات لها، على هامش حضورها اليوم الثاني، للمقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أن معظم المتقدمات للبرنامج على قدر رائع ويرغبن في فعل شيء حقيقي للبلد، وهذا أمر طبيعي لأننا في المرحلة الأخيرة للقبول ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات.

وأشارت المهندسة غادة لبيب إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، حققت نجاحات ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن أيضًا الإقليمي والعالمي.

ووجهت التحية لكل المتقدمات في المرحلة النهائية للبرنامج الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب ويستمر لمدة عام تقريبًا.

أنطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ360 متقدمة، حيث يشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، حيث يشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرصًا حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الشخصيات العامة الصعيد المحلي الوزراء

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

عقب وفاة طليق بوسي.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة 30 ألف وظيفة معلم

كولر يمنح 12 لاعبًا راحة ويختار قائمة الأهلى لمواجهة المصرى

إخماد حريق نشب فى مخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة وسط البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا