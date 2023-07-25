نائب وزير الاتصالات: "الوطنية للتدريب" حققت نجاحات إقليمية وعالمية

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، إن التنظيم الذي قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" سهل عمل لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات للبرنامج، كما أن المعايير الموضوعة جيدة جدًا تعتمد على الشخصية والخبرات المتراكمة للمتقدمات، ومعرفة أهدافهن التي يردن تحقيقها في المستقبل القريب.

وأضافت نائب وزير الاتصالات، في تصريحات لها، على هامش حضورها اليوم الثاني، للمقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أن معظم المتقدمات للبرنامج على قدر رائع ويرغبن في فعل شيء حقيقي للبلد، وهذا أمر طبيعي لأننا في المرحلة الأخيرة للقبول ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات.

وأشارت المهندسة غادة لبيب إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، حققت نجاحات ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن أيضًا الإقليمي والعالمي.

ووجهت التحية لكل المتقدمات في المرحلة النهائية للبرنامج الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب ويستمر لمدة عام تقريبًا.

أنطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ360 متقدمة، حيث يشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، حيث يشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرصًا حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.