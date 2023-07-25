رئيس "العربى للطفولة والتنمية": مصر دولة عريقة وبيت الخبرة للعرب

قال رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية الأمير عبدالعزيز بن طلال بن العزيز آل سعود، إن مصر دولة عريقة في تاريخ المجتمع المدني، وتعد بيت الخبرة للدول العربية.

وأضاف الأمير عبدالعزيز، على هامش اجتماع مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية - أن المجلس يتعاون مع المنظمات المحلية المصرية، وكذلك العربية؛ لتوحيد الجهود لخدمة الطفل في المنطقة.

وأوضح أن ما يحدث في منطقتنا من فكر مغترب على مجتمعاتنا يتطلب بذل جهد كبير لتعزيز الثقافة العربية، وذلك من خلال تنمية المناهج العربية في المدارس، مؤكدا أن للمجلس دورا كبيا في دعم الدول العربية والمجتمع المدني والقطاع العام والخاص.

ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمناء ناقش اليوم إنجازات المجلس العام الماضي، والاستراتيجية القادمة للمجلس في ظل الأوضاع الراهنة للمنطقة العربية التي نواجه فيها تحديات كثيرة.

ونوه بأن التحول الرقمي للمجلس ساعد في وصول أبحاثه ومهامه التي تخص الأسرة والطفل بشكل عام والتنشئة، سواء في الطفولة المبكرة أو المراحل التعليمية المتقدمة، موجهًا الشكر لأعضاء مجلس الأمناء على آرائهم وأطروحاتهم ومبادراتهم التي سنراها في القريب العاجل.