الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يكشف هوية المنافسين المحتملين للزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

كأس الكونفدرالية
كأس الكونفدرالية الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن طريقة إجراء قرعة الدورين التمهيدي الأول والثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويجرى "كاف"، في الثانية ظهرًا، قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك بمقره بمدينة السادس من أكتوبر.

وحسبما ذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، فإنه تم تقسيم الأندية المشاركة التي ستخوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية، إلى ثلاثة أوعية.

وأشار "كاف" في بيانه، إلى أنه تم إعفاء 12 أندية، من خوض الدور التمهيدي الأول، وهم الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، ديابل نوار الكونغولي، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، كمبالا سيتي، رايون سبورت الرواندي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وحسبما أكد "كاف"، فإنه فريقي الزمالك وفيوتشر، سيكونان على موعد في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32)، مع مواجهة مع أحد أندية الوعاء الثاني، والتي تضم كل من إيجيل نوار البوروندي، أرتا سولار الجيبوتي، باهير دار سيتي الإثيوبي، كاكامينجا الكيني، الهلال الليبي، أبوسليم الليبي، هورسيد الصومالي، المريخ جوبا (جنوب السودان)، حي العرب السوداني، حيدوب النهود السوداني، عزام التنزاني، سينجيدا بيج ستارز التنزاني، الأوليمبي الباجي التونسي، جيه كيه يو (زنزبار).

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الإفريقية دورى ابطال افريقيا الزمالك فيوتشر

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