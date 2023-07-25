مصر تدين الهجوم الإرهابى الانتحارى فى الصومال

أدانت مصر، بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحارى الإرهابى الذي استهدف معسكراً لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس الإثنين، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا من أفراد الجيش الصومالى.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.