تفاصيل زيارة أوبرا وينفرى المغرب واستمتاعها بالمظاهر الثقافية الحضارية

زارت أوبرا وينفري المغرب هذا الشهر، وأمضت يومين جميلين منغمسة في الثقافة الثرية لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

ونشرت الشخصية التليفزيونية اليوم مقطع فيديو عن إجازتها في مراكش على "إنستجرام"، حيث شوهدت وهي ترقص وتتناول طعامًا محليًا وتستكشف سوقًا وتتفاعل مع صانعي البسط الحرفيين المشهورين في البلاد.

وكتبت في التسمية التوضيحية: "لقد أمضيت يومين جميلين في مراكش بالمغرب، ولم يكن ذلك وقتًا كافيًا لتجربة الكثير من الثقافة الرائعة".

كانت أحدى المعالم البارزة في زيارة وينفري للمدينة الحمراء في البلاد هي رحلة إلى سوق سمارين وهى سوق محلية مزدحمة مليئة بكل شيء من الطعام والفن إلى المجوهرات والملابس والهدايا التذكارية.

ويُظهر الفيديو أيضًا النجمة الأمريكية وهي تستكشف سوق الزيتون: "الزيتون في كل مكان"، كما قالت، مشيرة إلى أكوام الفاكهة التي تُباع في السوق. "هذا زيتون أكثر مما رأيته في حياتي".

ويشتهر المغرب بصناعة السجاد النابض بالحياة، وقد استغرقت وينفري بعض الوقت لتتعلم المزيد عن هذا الفن، وقالت في المقطع: "كيف يتم صنعها من 360 امرأة"، وكانت تشاهد امرأة تعمل في صناعة السجاد وذكرت أنها "مفتونة بالمنتج النهائي"، قالت "فن جميل.. السجادة المغربية".

انغمست وينفري في وجبة لذيذة ومثيرة تحت خيمة مغربية، حيث تمتعت بالموسيقى الحية، بعد الوجبة رقصت مع السكان المحليين، أنهت التسمية التوضيحية بـ: "شكرًا لك على وقت مليء بالروح المغرب".

وعلقت عدة شخصيات عربية على زيارة وينفري للبلاد منها الممثلة فاطمة الزهراء الإبراهيمي والصحفي فهد الهاشمي والمغنية والمؤلفة نجاة اعتابو "يجب أن تعودي وتختبري التنوع والثقافة والتاريخ وكل الجمال الذي يقدمه المغرب.. نحن نحبك".

يبدو أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا هي مكان سياحي مفضل بين المشاهير، في العام الماضي استمتع ليام هيمسورث بصيف في شفشاون المغربية، لوسي هيل المعروفة بدورها في فيلم Pretty Little Liars أمضت أيضًا بعض الوقت في مراكش وزارت متحف Yves Saint Laurent.