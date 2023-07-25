يوفنتوس يتفق مع برشلونة على استعارة فرانك كيسى

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع نظيره برشلونة الإسباني بشأن انتقال الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم فرانك كيسي بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته، بالإضافة إلى اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بضمه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إدارة يوفنتوس توصلت لاتفاق كامل مع برشلونة بشأن استعارة فرانك كيسي خلال الانتقالات الجارية.

وأفادت الصحيفة بأن الإعارة ستكون لموسم واحد بالإضافة لشرط شراء في نهاية الإعارة بمقابل مادي يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.

وتجري المفاوضات في الوقت الحالي على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب.

يذكر أن فرانك كيسي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك لاعب الوسط الإيفواري، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في 43 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

