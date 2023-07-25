محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين.. ويوجه المسؤولين بالتصدي للمشكلات

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

حيث وجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم ، بدراسة عدد من الطلبات تنوعت بين طلب مواطن بناحية قرية الأخماس مركز السادات يلتمس الموافقة على إلحاق نجله من ذوى الهمم بالتعليم الثانوى العام، وذلك مراعاة لظروفه الصحية والحركية الخاصة، وطلب مواطن يلتمس انتدابه من مديرية التربية والتعليم إلى مصلحة الخزانة العامة والعرض عليه لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروف نجلته الصحية الصعبة.

كما أمر المحافظ ، بصرف مساعدة مالية لمواطن يعانى نجله من ظروف صحية صعبة ويحتاج إلى تركيب سماعة عظمية، موجهًا بالتواصل مع أحد رجال الأعمال للمساهمة فى علاج الحالة مشيدا بدور المشاركة المجتمعية التى تعمل علي غرس قيمة العطاء والإنتماء.

وقد وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.

ووجه المحافظ، بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد 3 حالات إنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية قرية طوخ طنبشا مركز بركة السبع يلتمس تأجيل التجنيد لنجله أحد خريجي مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ويعمل بشركة المياة وذلك لحين استكمال دراسته الجامعية حفاظا على مستقبله المهنى والتعليمى، وعلى الفور أمر المحافظ بعقد اجتماع مع رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى لدراسة موقف الطلاب بالكامل واتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلة حرصا على مصلحة الطلاب.