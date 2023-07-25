ضبط 29 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة منفلوط).

أسفرت جهودها عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى عبارة عن 14 بندقية آلية، 15 بندقية خرطوش، طبنجة، 13 فردا محليا، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهما لـ31 منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 631 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .