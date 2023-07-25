وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2023 خلال ساعات

يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة ترقيات ضباط وضابطات الشرطة لعام 2023 خلال الساعات المقبلة.

وتضمنت حركة الترقيات من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب، وترقيات في دفعات من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، وترقيات دفعات من رتبة رائد إلى رتبة مقدم.

ومن المقرر أن تشمل الحركة ترقيات لرتب عقيد وعميد ولواء بالدفعات المقرر لها الترقيات، كما يتم خروج عدد من ضباط الشرطة على المعاش من رتب عقيد وعميد ولواء، لأسباب مختلفة من بينها الظروف الاجتماعية أو صحية.

وتسلمت كل مديريات الأمن مظاريف حركة الترقيات لضباط الشرطة، وكذا القطاعات والإدارات والمصالح، ومن المرجح الإعلان خلال الساعات المقبلة عن حركة ضباط الشرطة السنوية لعام 2023.