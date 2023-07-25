ضبط 4 تجار حشيش فى القاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، يقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين، حال وجودهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة "– 2 هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال وجوده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر".

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.