الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 تجار حشيش فى القاهرة

جريدة الدستور

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، يقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين، حال وجودهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة "– 2 هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال وجوده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر".

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة البساتين

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