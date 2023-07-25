الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يسرق 10 آلاف دولار من والده.. ويسقط بيد شرطة المعادى

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص يقيم في محافظة الجيزة حال وجوده بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبطاقة دفع إلكتروني.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خاصة بوالده "مالك شركة استثمار عقاري يقيم بذات العنوان، وقيامه بتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكي من أحد الأشخاص يقيم بمحافظة الجيزة، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهتــه اعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس يقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة حافظة الجيزة بطاقة دفع إلكترونى

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