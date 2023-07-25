الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 3 أشخاص بكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق "أبوشلبي- فاقوس" بمحافظة الشرقية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس باستقبال كل من «حسن. ع»، 24 سنة، مقيم فاقوس، و«سميرة. م»، 35 سنة، و«عادل. ا»، 16 سنة، مقيمين فاقوس مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وتبين بالفحص حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق أبوشلبي- فاقوس.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

طريق أبو شلبي محافظة الشرقية مصابين الرعاية الصحية اللازمة حادث تصادم

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