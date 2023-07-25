الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوشوا كيميتش يكشف حقيقة رحيلة عن بايرن ميونخ

كيميتش
كيميتش

كشف الألماني جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ، عن موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم كيميتش بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في ظل شائعات اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه لصفوفه.
وقال كيميتش في مؤتمر صحفي اليوم: "أنا متأكد أنني سألعب لبايرن ميونخ الموسم المقبل، لا توجد لدي خطط أخرى".
ولعب جوشوا كيميتش 47 مباراة مع بايرن ميونخ في مختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وسجل 7 أهداف وصنع 11 لزملائه.

وسبق أن هاجمت إدارة نادي بايرن ميونخ، متمثلة في هاربرت هاينر، رئيس النادي، تصرفات برشلونة ومحاولاتهم لضم اللاعب خلال الانتقالات الجارية.
وقال هاينر:"لا أفهم لماذا يغازل برشلونة لاعبنا بهذا الشكل العلني والمهين؛ جوشوا كيميتش من أحجار أساس الفريق لنا وهو أساسي في خططنا المستقبلية بكل تأكيد".

كيميتش جوشوا كيميتش بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية

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