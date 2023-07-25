محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى قرية الكوم الأحمر بالبدارى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بطاقة 600م3 / يوم والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرءوف مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة ومنى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

وتفقد المحافظ أسيوط ومرافقوه، الأعمال التي يجري تنفيذها بمحطة المعالجة الثلاثية بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 9 ملايين جنيه ضمن مشروع صرف صحي قرية الكوم الأحمر والذي يشمل شبكات وخط طرد ووصلات منزلية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه واستمع إلى شرح من المهندس علي الشرقاوي لنسب التنفيذ بالمشروع وحجم الأعمال المتبقية بالمشروع والتي تتمثل في تركيب الغواطس بالبيارة ووتوريد وتركيب بيارة الدخول للبيارة وتوريد وتركيب الونش وتوريد وتركيب منظومة الكلور ووتغيير خط الغواطس ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال وتشغيل المحطة.

ولفت إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى والنجوع، لافتًا إلى أنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي، منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكل القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

WhatsApp Image 2023-07-25 at 11.22.52 AM

WhatsApp Image 2023-07-25 at 11.22.54 AM

WhatsApp Image 2023-07-25 at 11.22.57 AM (1)

WhatsApp Image 2023-07-25 at 11.22.57 AM

WhatsApp Image 2023-07-25 at 11.22.58 AM