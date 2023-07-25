أخبار الظهيرة|حقيقة فرض رسوم على تلقي المكالمات وبنك مصر يطلق شهادات ادخارية دولارية

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاقتصادية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

- حقيقة فرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- شهادات ادخارية دولارية لـ3 سنوات.. بنك مصر يطلق حزمة منتجات متميزة

انطلاقاً من حرص بنك مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، والتطوير الدائم لأوعية البنك الادخارية، يطلق بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- البيت الأبيض: لا ندعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

قال البيت الأبيض إنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك ردًا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارًا بمبانٍ في موسكو في وقت سابق من يوم أمس الإثنين.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- كواليس مران الزمالك فى السعودية.. محمد صبحي يشارك كلاعب

شارك محمد نديم، حارس مرمى الزمالك الشاب، في الجزء الثاني من التقسيمة الفنية في التدريبات الجماعية، التي أقيمت في مران اليوم الثلاثاء على “ملعب عكاظ” بدلاً من محمد صبحي، الذي شارك كلاعب في الجانب الأيمن مع الفريق الذي يقوده أحمد سيد "زيزو"، استعداداً للقاء الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)