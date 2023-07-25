كواليس مران الزمالك فى السعودية.. محمد صبحي يشارك كلاعب

شارك محمد نديم، حارس مرمى الزمالك الشاب، في الجزء الثاني من التقسيمة الفنية في التدريبات الجماعية، التي أقيمت في مران اليوم الثلاثاء على “ملعب عكاظ” بدلاً من محمد صبحي، الذي شارك كلاعب في الجانب الأيمن مع الفريق الذي يقوده أحمد سيد "زيزو"، استعداداً للقاء الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على “ملعب عكاظ” بتدريبات تكتيكية قادها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعداداً للقاء اتحاد المنستيري.

وقام المدير الفني بتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية استعدادا للمباريات المقبلة، واستمرت هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تقريبا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.