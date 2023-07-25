"مستقبل وطن" بالوادى الجديد ينظم ندوة عن التحديات الاقتصادية بمدينة الفرافرة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة عن التحديات الاقتصادية بحضور 50 مشاركا من أهالي واحة الفرافرة.

حاضر في الندوة الدكتور عصام محمد كومي، أمين الحزب لمركز الفرافرة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع إحدى الأولويات الرئيسية على أجندة مجلس الوزراء المصري، كما أنها تعكس اعترافا بأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر يتطلب جهدا وعملاً دائبين بشكلٍ ضخمٍ ومكثف، ولا يكفيه مجرد العمل التنفيذى الإداري.

وقال الكومي، إن الندوة تعبر عن إدراك لضرورة النظر إلى التحديات فى إطار ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحولات، والبحث عما قد يكون فيها من فرص، بدلا من الاكتفاء بالحديث عن مسئوليتها عما يعانيه اقتصادنا، وتؤكد هذه الندوة أهمية اضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور التنويري والريادي.

وأكد أمين الحزب بمركز الفرافرة، خلال حديثه عن الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد، حيث يواجه مجموعة من التحديات التي نادرا ما شهد العالم مثلها؛ نتيجة لنقص المدخلات الرئيسية للإنتاج.

كما جرى عرض المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الاستثمارات العامة من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل، تعويض انخفاض الاستثمارات في مجال البنية التحتية في فترة ما قبل عام 2014، مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة في فترة عدم الاستقرار السياسي 2011 إلى 2014، وفي الفترة اللاحقة لظهور فيروس (كوفيد-19) عام 2020، الوفاء بمتطلبات القطاعات الاقتصادية من البنية الأساسية لمساندتها في تحقيق مستهدفاتها التنموية، وتحقيق العدالة المكانية.



في سياق آخر، اختتمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب، فعاليات الأسبوع الأول التدريبي على التكنولوجيا والتعليم بالتعاون مع قطاع التعليم بالمحافظة.

قالت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب، إنه تم ختام فعاليات الأسبوع الأول من التدريب، حيث كان المحتوى التدريبي تحت مسمى mini IC3 بحضور 60 طالبًا من المرحلة الإعدادية والثانوية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومركز التطوير التكنولوجي.

وأوضحت ذخيرة أنه تولى التدريب خلال هذا الأسبوع والمدربة مي محمد عبد اللطيف مدير أكاديمية مايكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجي، وبعد انتهاء الاسبوع الأول تم تكليف الطلاب ببعض الأعمال للتأكد من أثر التدريب.