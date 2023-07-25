مدير "أوقاف شمال سيناء" يفتتح ندوات الأسبوع الثقافى بمساجد بئرالعبد

افتتح الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، باكورة ندوات الأسبوع الثقافي بمساجد مركز ومدينة بئرالعبد.

وكانت البداية بمسجد المحطة بمدينة بئرالعبد، تحت عنوان "أسماء الله الحسنى: اسم الله الولى"، ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالأنشطة الدعوية والتثقيفية تحت رعاية أ. د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأوضح مدير مديرية أوقاف شمال سيناء أنه من المقرر أن تستمر الندوات حتى يوم الأربعاء الموافق 2023/7/26م بمشاركة نخبة من السادة العلماء قيادات الدعوة وأئمة المساجد الكرام.

وبدأت فعالية اللقاء بتقديم من الشيخ صلاح حسيني، رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، تلاها تلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ عاشور مرسي السيد قارئاً، ثم تقديم محاضرة دينية عن أسماء الله الحسنى وتحدث فيها كل من: الشيخ محمود مرزوق، مدير عام المديرية، محاضرا، والشيخ عبدالباقى جودة، مدير الدعوة، محاضرا.

واختتم اللقاء بتقديم فقرة ابتهالات ومدائح نبوية للشيخ عاشور مرسي السيد.